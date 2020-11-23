Dolar
7.6424
0.3071%
Euro
9.0458
0.0453%
Altın
1872.06
-0.0491%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
459.595
0.1621%
Bitcoin
140752.05
-0.8721%
EXEN Coin
12.20
-0.97%
8ºC
İstanbul
Açık 8 C
    Yusuf Yazıcı Lorient'e karşı şov yaptı

    Yusuf Yazıcı Lorient'e karşı şov yaptı

    Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 01:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille evinde Lorient ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maça Yusuf Yazıcı damga vurdu ve Lille karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

    Burak Yılmaz'ın sarı kart cezası, Zeki Çelik'in de sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Lille'e galibiyeti getiren goller, 29. ve 51. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 57. dakikada Luiz Araujo ve 90. dakikada David'den geldi. 2 gol atan Yusuf, Araujo'nun golünde de asisti yapan isim oldu.

    Yusuf Yazıcı Lorient e karşı şov yaptı #1

    YUSUF YAZICI BAŞKA BİR SEVİYEYE GEÇTİ

    Harika performansını sürdüren Yusuf Yazıcı, son 7 maçta 9 gol ve 3 asistlik üst düzey bir istatistiğe ulaştı. Milli oyuncumuz, 2 gol ve 1 asist yaptıktan sonra 80. dakikada kenara alındı.

    Bu sonucun ardından Lille, 3 maçlık galibiyet hasretini noktaladı ve puanını 22 yaparak lider PSG'nin 2 puan gerisine yerleşti. Son 4 maçta kazanamayan ve bu süreçte 3. yenilgisini alan Lorient ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

    Ligue 1'in 12. haftasında Lille deplasmanda St. Etienne'e konuk olacakken, Lorient ise evinde Montpellier ile karşılaşacak.

    Yusuf Yazıcı Lorient e karşı şov yaptı #2

    Yusuf Yazıcı Lorient e karşı şov yaptı #3

    Yusuf Yazıcı Lorient e karşı şov yaptı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir