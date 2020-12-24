Yusuf Yazıcı maçta Özkan Sümer'i unutmadı

Lille'in Montpellier'i 3-2 yendiği maçta Burak Yılmaz'a asist yapan Yusuf Yazıcı, maç sonu geçtiğimiz günlerde Özkan Sümer için bastırdığı tişörtü gösterdi.

Ligue 1'in 17. haftasında Montpellier ile karşı karşıya gelen Lille'de temsilcilerimiz Yusuf Yazıcı ile Burak Yılmaz galibiyeti getirdi.

Yusuf'tan aldığı topu ağlarla buluşturan Burak, takımını 3-2 öne geçirerek takımının haftayı 3 puanla kapatmasını sağladı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer ile çekildiği fotoğrafı tişörte bastıran Yusuf, maç sonu bir paylaşım yaptı.

"FUTBOL FİLOZOFUNA SAYGI DURUŞU"

Milli futbolcu, "Bu bir veda değil. Bu, çelimsiz bir çocuğun hayallerini büyüten, ona 'Sen de yapabilirsin' dedirten gerçek bir futbol filozofuna bir saygı duruşu. Biz oldukça sen de hep yaşayacaksın Dedem. Ama şimdilik…Hoşça kal…" dedi.