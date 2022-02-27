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    Yusuf Yazıcı Moskova'da ilk maçında gol attı

    Rusya Premier Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Spartak Moskova'ya konuk olan CSKA Moskova 2-0 kazanırken, milli oyuncu Yusuf Yazıcı da ilk maçında golünü attı.
    • DHA
    • 27.02.2022 - 03:52
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    Yusuf Yazıcı Moskova'da ilk maçında gol attı

    CSKA Moskova'nın 2-0 kazandığı karşılaşmanın ilk golünü atan Yusuf Yazıcı, 75 dakika sahada kaldı ve Rus izleyenlerin beğenisini kazandı. 49'uncu dakikada takımını 1-0 öne geçiren Yusuf Yazıcı 75'inci dakikada yerini Chidera Ejuke'ye bıraktı. CSKA Moskova, 79'da Baktiyor Zaynutdinov ile 2'nci golü buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    CSKA 4. SIRADA

    Moskova derbisinden aldığı üç puanla CSKA, puanını 33'e çıkararak sıralamada 4'üncü sıradaki yerini korudu, Spartak Moskova ise 23 puanla 9'uncu sırada kaldı.

    Yusuf Yazıcı Moskova da ilk maçında gol attı #1

    Yusuf Yazıcı Moskova da ilk maçında gol attı #2


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