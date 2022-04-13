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    Yusuf Yazıcı, Rusya'da tarihe geçti

    CSKA Moskova forması giyen Yusuf Yazıcı Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
    • 13.04.2022 - 09:43
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    Yusuf Yazıcı, Rusya'da tarihe geçti

    Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın devre arası transfer döneminde Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

    25 yaşındaki yıldız oyuncu son olarak Khimki'ye 4-2 kaybedilen mücadelede takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

    Şubat ve Mart ayının oyuncusu da seçilmişti

    Rusya'da çıktığı 6 maçta 8 de gol atma başarısı gösteren Yusuf Yazıcı, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tek antrenmanla çıktığı Khimki maçını da boş geçmezken, Rusya Ligi'nde Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.

    Yusuf Yazıcı, Rusya da tarihe geçti #1


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