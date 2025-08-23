Yusuf Yazıcı, sahalara golle döndü

Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos, sahasında Asteras'ı konuk etti.
Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarı golsüz berabere bitti.
Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yla 90+3'de öne geçti.
Ayoub El Kaabi'yle 90+7'de 1 gol daha bulan Olimpiakos, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
AYLAR SONRA GERİ DÖNDÜ
Geçtiğimiz sezon çapraz bağı sakatlığı geçiren ve sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu.
OLYMPIAKOS, ÜÇ PUANLA BAŞLADI
Bu sonuçla beraber Olympiakos, sezona galibiyetle başladı. Olympiakos, gelecek hafta ligde Volos'a konuk olacak.