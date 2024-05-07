Yusuf Yazıcı sakatlandı: Lille, Olimpik Lyon'a kaybetti Olimpik Lyon, Ligue 1'in 32. haftasında konuk olduğu Lille'i 4-3 mağlup etti. Lille'de ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, sakatlanarak oyundan çıktı.

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Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Lille, Olimpik Lyon'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 4-3'lük skorla kazanmayı başardı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Said Benrahma, 82. dakikada Malick Fofana, 88. dakikada Alexandre Lacazette ile 90+2. dakikada Mama Balde kaydederken Lille'in sayılarını 21 ve 85. dakikalarda Bafode Diakite ile 37. dakikada Edon Zhegrova kaydetti.

Yusuf Yazıcı sakatlandı

Lille'de ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlık sebebiyle 26. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla puanını 47 yapan Lyon, ligdeki bir sonraki maçında Clermont deplasmanına gidecek.

55 puanda kalan Lille ise Nantes'a konuk olacak.