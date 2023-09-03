Yusuf Yazıcı'dan Montpellier'e şık frikik golü Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Lille'in Montpellier'i 1-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Yusuf Yazıcı, harika bir frikik golüne imza attı.

ensonhaber.com

Fransa Ligue 1'in 4. hafta mücadelesinde Paulo Fonnseca'nın çalıştırdığı Lille ile Michal Der Zakarian'ın ekibi Montpellier, karşı karşıya geldi.

Decathlon Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip Lille 1-0'lık skorla kazandı. Kırmızı-mavili takıma galibiyeti getiren ise milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı oldu.

Lille'e galibiyeti getirdi

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren ve eski formundan uzakta bir görüntü çizerek Fransa'ya geri dönen orta saha oyuncusu, maçın 2. dakikasında klas bir gole imza attı.

26 yaşındaki oyuncu, mücadelenin henüz ilk dakikalarında takımının kazandığı frikikte topun başına geçti. Yusuf Yazıcı, ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla takımına üç puanı getirmeyi başardı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükselten Lille, 4. sıraya yerleşti. 4 puanda kalan Montpellier ise 13. sırada yer aldı.

Ligue 1'in 5. haftasında Lille, deplasmanda Rennes ile karşılaşacak. Montpellier ise RC Strasbourg'a konuk olacak.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)