Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e galibiyeti getirdi

Ligue 1'in 22. haftasında Lille evinde Dijon'u Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 22. haftasında Lille, evinde Dijon ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi Lille 1-0'lık skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ YUSUF YAZICI'DAN

Lille'e galibiyeti getiren gol, 29. dakikada milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi. Lille'de Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı 70 dakika sahada kaldı.





11 GOL 4 ASİST

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, sahaya çıktığı 25 maçta attığı 11 gol ve yaptığı 4 asistle harika bir istatistiğe ulaştı.

Bu sonucun ardından Lille üst üste 4. galibiyetini alarak 48 puanla liderliğe yerleşti. 5 maçtır kazanamayan Dijon ise 15 puanda kaldı.

Ligue 1'in 23. haftasında Lille deplasmanda Bordeaux ile karşılaşacak, Dijon ise evinde Lyon'u konuk edecek.



