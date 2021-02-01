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    Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e galibiyeti getirdi

    Ligue 1'in 22. haftasında Lille evinde Dijon'u Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 09:32
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    Yusuf Yazıcı'nın golü Lille'e galibiyeti getirdi

    Ligue 1'in 22. haftasında Lille, evinde Dijon ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan mücadeleyi Lille 1-0'lık skorla kazandı.

    GALİBİYET GOLÜ YUSUF YAZICI'DAN

    Lille'e galibiyeti getiren gol, 29. dakikada milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi. Lille'de Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı 70 dakika sahada kaldı.

    Yusuf Yazıcı nın golü Lille e galibiyeti getirdi #1

    11 GOL 4 ASİST

    Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, sahaya çıktığı 25 maçta attığı 11 gol ve yaptığı 4 asistle harika bir istatistiğe ulaştı.

    Bu sonucun ardından Lille üst üste 4. galibiyetini alarak 48 puanla liderliğe yerleşti. 5 maçtır kazanamayan Dijon ise 15 puanda kaldı.

    Ligue 1'in 23. haftasında Lille deplasmanda Bordeaux ile karşılaşacak, Dijon ise evinde Lyon'u konuk edecek.

    Yusuf Yazıcı nın golü Lille e galibiyeti getirdi #2

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