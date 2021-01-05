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Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif
Lille Teknik Direktörü Galtier, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın koronavirüse yakalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 15:43
- Güncelleme : 05.01.2021 - 16:44
Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, son olarak Yusuf Yazıcı'ya da bulaştı.
GALTIER DUYURDU
Çarşamba günkü Angers maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Tecrübeli futbolcunun izolasyona alındığı öğrenildi.
Yusuf Yazıcı bu sezon Lille'de 22 maça çıkarken; 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.