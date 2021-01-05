Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif

Lille Teknik Direktörü Galtier, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, son olarak Yusuf Yazıcı'ya da bulaştı.

GALTIER DUYURDU

Çarşamba günkü Angers maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tecrübeli futbolcunun izolasyona alındığı öğrenildi.

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille'de 22 maça çıkarken; 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



