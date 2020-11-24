Yusuf Yazıcı'nın menajeri: Lazio transferi çok istedi

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lille formasıyla sergilediği performansla Avrupa'da adından söz ettiren milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci açıklamalarda bulundu.

Calciomercato'ya konuşan Cebeci, oyuncunun transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YUSUF PAHA BİÇİLEMEZ BİR FUTBOLCU"

"Yusuf için biz daha yolun başındayız. Yusuf'un daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu uzun bir yolculuk, sonrasında neler olacağını göreceğiz. Yusuf paha biçilemez bir futbolcu."





"MILAN İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİK"

"Yusuf'un Lille'den önce Milan'a transferi için hiçbir görüşmemiz olmadı. Fakat İtalya'dan Lazio'nun somut bir ilgisi olmuştu. Milan maçından sonra birçok menajer benimle iletişime geçti. Yusuf harika oynadı ve hattrick yaptı. Milan ile doğrudan temasımız olmadı. Milan, Yusuf'la ilgilenirse bizi değil, doğrudan Lille'i aramalı."





"LAZIO, YUSUF'U ÇOK İSTEDİ"

"Lazio, Yusuf'u çok istedi. Transfer hakkında birçok kez görüştük. Igli Tare, Yusuf'u çok beğeniyor ama sonrasında Milinkovic-Savic takımda kalınca transfer görüşmeleri iptal oldu."