Zaha'nın formasını giydiği Lyon 90+5'te kazandı

Haber Merkezi
Ligue 1'de 6. hafta maçında Toulouse ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-1 Lyon lehine sona erdi. Maçta goller, 14. dakikada Gboho, 28. dakikada Nicolaisen (kk) ve 90+5. dakikada Fofana'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Toulouse 5 puanda kaldı. Lyon ise 6 hafta sonunda 7 puana çıktı. Zor günler yaşayan Lyon, 2 maç aradan sonra galibiyete uzandı.
ZAHA İLK 11 BAŞLADI
Galatasaray'dan kiralanan Zaha, ilk başladığı maçta 53 dakika forma giydi. Zaha sonrasında yerini Fofana'ya bıraktı.
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