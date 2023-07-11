Zalgiris ile Struga berabere kaldı Galatasaray'ın rakibinin belirleneceği 1. eleme turu eşleşmesinin ilk maçında karşı karşıya gelen Zalgiris ve Struga yenişemeyerek 0-0 berabere kaldı.

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Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmesinin ilk maçında Zalgiris ile Struga 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray'ın rakipleri yenişemedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris, Kuzey Makedonya'nın Struga takımını LFF Stadı'nda konuk etti.

Ev sahibi ekibin daha baskılı oynadığı mücadelede iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılıların rakibi belli olacak

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Temmuz'da Struga'nın ev sahipliğinde Kuzey Makedonya'da oynanacak. Tur atlayan takım, 2. eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olacak.