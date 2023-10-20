Zaniolo için kulübü Aston Villa açıklama yaptı Aston Villa, adı İtalya'daki bahis soruşturmasında geçen kiralık futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

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İtalya'da gerçekleştirilen bahis soruşturmasında adı geçen Nicolo Zaniolo'nun durumuyla ilgili Aston Villa'dan açıklama geldi.

Açıklamada, bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İngiliz takımında kiralık olarak forma giyen Zaniolo'nun, İtalyan Futbol Federasyonu'na ve iddia edilen yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin soruşturma yürüten yetkililere yardımcı olduğu vurgulandı.

Yıldız futbolcunun, konuyla ilgili olarak Aston Villa'nın üst düzey yetkilileriyle de görüştüğü belirtildi.

West Ham maçında kadroda

İngiliz kulübünün duyurusunda "Zaniolo, A takım kadrosuyla normal bir şekilde antrenman yapıyor ve bu hafta sonu West Ham United ile oynanacak maç için kadroya girmeye hazır. Devam eden bu süreçte kulüp tarafından başka bir yorum yapılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.