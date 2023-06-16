Zaniolo'lu İtalya'yı mağlup eden İspanya finale yükseldi Son dakikalarda bulduğu golle İtalya'yı 2-1 yenen İspanya, 2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan'ın rakibi oldu.

AA

2023 UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci yarı final mücadelesinde İspanya ile İtalya, Hollanda'da karşı karşıya geldi.

Müsabakaya hızlı başlayan İspanya, 3. dakikada Yeremy Pino'nun golüyle 1-0 öne geçerken İtalya, 11. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Oyuna girdi, finali getirdi

Maçın 84. dakikasında Alvaro Morata'nın yerine oyuna dahil olan Joselu, 88. dakikada fileleri havalandırdı ve rakibini 2-1 yenen İspanya finale yükseldi.

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo, 90 dakika oynadı

Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo, mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.

Final maçı pazar akşamı

Turnuvanın final ve üçüncülük maçları 18 Haziran Pazar günü oynanacak.

Hollanda ile İtalya, TSİ 16.00'da üçüncülük mücadelesinde, Hırvatistan ile İspanya ise TSİ 21.45'te finalde karşılaşacak.