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    Zanka: Kopenhag'da kalmak isterim

    Fenerbahçe'den Kopenhag'a kiralık olarak giden Zanka, Danimarka ekibinde kalmak istediğini belirtirken istenmesi durumunda sarı-lacivertli takıma da geri dönebileceğini kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 09:54
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    Zanka: Kopenhag'da kalmak isterim

    Kiralık olarak Danimarka ekibi Kopenhag'ın formasını giyen Zanka, kariyerinin devamı üzerine açıklamalarda bulundu.

    30 yaşındaki stoper, sezon sonunda kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası Fenerbahçe'ye dönecek ancak Kopenhag'da yeni sözleşmeyle kadroda tutulması da mümkün görünüyor.

    "HEDEFİM AVRUPA ŞAMPİYONASI"

    Danimarkalı stoper açıklamasında; "Kopanhag'da oynamadığımı hayal edemem. Zamanı geldiğinde konular konuşulur. Ben kalmak isterim ancak futbol her yerde futboldur. Eğer geri dönmem gerekirse öyle ya da böyle Fenerbahçe'ye gideceğim. Önce Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyorum, sonrasını düşüneceğiz." dedi. Danimarkalı Zanka, bu sezon takımı Kopenhag'la 9 resmi maçta mücadele etti.

    Zanka: Kopenhag da kalmak isterim #1

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