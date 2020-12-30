Zeki Çelik 2020'nin en iyi 11'inde yer aldı

Zeki Çelik 2020'nin en iyi 11'inde yer aldı

L'Equipe gazetesi, 2020 yılında en iyi performans sergileyen oyunculardan bir 11 yaptı.

Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, gururlandırmaya devam ediyor.

Çelik, L'Equipe gazetesi tarafından yapılan Ligue 1'de 2020 yılının en iyi 11'inde yer aldı.

23 yaşındaki sağ bek, kadroda PSG harici bir takımda forma giyen üç oyuncudan biri olmayı başardı.

Bu sezon ligde 13 maçta forma giyen Zeki, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

BURAK 5. YUSUF 6. OLDU

Burak Yılmaz kendi pozisyonunda 5. tercih olurken, Yusuf Yazıcı ise 6. sırada kendine yer buldu.