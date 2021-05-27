Zeki Çelik: Fransızlar bile Türk bayrağımızı açtı

A Milli Takım ve Lille'in başarılı futbolcusu Zeki Çelik, EURO 2020 öncesinde çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

A Milli Takım forması giyen ve Lille ile Fransa Ligi'nde tarih yazarak şampiyon olan Zeki Çelik, A Milli Takım'ın Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

"İTALYA'YI YENMEK İSTİYORUZ"

"Yeni bir kampa başladık. Önümüzde iyi bir hazırlık dönemi var. Maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. İlk maçımız İtalya. O maçı kazanarak turnuvaya başlamak istiyoruz.





"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA ODAKLANDIM"

Şenol Hoca geldikten sonra bizimle her zaman toplantı yaptı. Milli formanın önemini anlattı. Bize hep destek oldu. Özgüven aşıladı. Takım arkadaşlarım da olumlu sinyaller verdi ve başarı geldi. Geleceğim hakkında plan yapmadım. Avrupa Şampiyonası ve turnuvaya odaklanmış durumdayım.

"FRANSIZ TARAFTARLAR BİLE TÜRK BAYRAĞI AÇTI"

Fransız taraftarlar bile Türk bayrağımızı açtı. Binlerce Türk bayrağı vardı şampiyonluk kutlamasında. Ülkemizi böyle temsil ettiysek ne mutlu bize. Fransa'daki Türkler de bize çok destek oldu. Onlar da sağ olsun. Ülkemizi böyle temsil etmek onur, gurur verici."