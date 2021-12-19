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Zeki Çelik gol attı, Lille turladı
Fransa Kupası son 64 turunda Lille, konuk ettiği Auxerre'i 3-1 mağup etti ve tur atladı. Zeki Çelik, Lille'in 3. golünü kaydetti.
- Haber Merkezi
- 19.12.2021 - 10:41
Fransa Kupası Son 64 Turu'nda Lille, Auxerre'i ağırladı.
Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lille'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gomes, 33. dakikada David ve 39. dakikada Zeki Çelik kaydetti. Auxerre'in tek sayısı 48. dakikada Dugimont'tan geldi.
Burak Yılmaz, David'in golünde asisti yapan isim oldu.
LILLE SON 32 TURUNDA
Lille'de forma giyen milli futbolcularımızdan Zeki Çelik mücadelede 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı 65. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyunda dahil oldu.
Lille, bu sonucun ardından son 32 turuna adını yazdırdı.