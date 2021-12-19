Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

Zeki Çelik gol attı, Lille turladı

Zeki Çelik gol attı, Lille turladı

Fransa Kupası son 64 turunda Lille, konuk ettiği Auxerre'i 3-1 mağup etti ve tur atladı. Zeki Çelik, Lille'in 3. golünü kaydetti.