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    Zenit savaş karşıtı Rakitskiy'nin sözleşmesini feshetti

    Zenit savaş karşıtı Rakitskiy'nin sözleşmesini feshetti

    Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri operasyon sonrası "Savaşa hayır" paylaşımı yapan Ukraynalı Rakistskiy'nin Zenit ile olan sözleşmesi feshedildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 09:29
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    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı futbol dünyasında da yankılanmaya devam ediyor. Birçok kulüp ve futbolcu yaşananlara tepkisiz kalmazken, Rus ekibi Zenit'te forma giyen Ukraynalı savunma oyuncusu Yaroslav Rakitskiy de sosyal medya hesabından 'Savaşa hayır' paylaşımında bulundu.

    Avrupa basınında yer alan haberlere göre daha kesin olmamakla birlikte Zenit, futbolcunun savaş karşıtı paylaşımları nedeniyle Rakitskiy'nin sözleşmesini feshetti.

    Henüz kulüpten ya da futbolcudan iddialara yönelik bir açıklama bulunmuyor.

    Zenit savaş karşıtı Rakitskiy nin sözleşmesini feshetti #1

    "BEN UKRAYNALIYIM SAVAŞI DURDURUN"

    Kariyerinin büyük çoğunluğunu Shakhtar Donetsk'te geçiren 32 yaşındaki stoper, 2019 yılında Rus ekibine transfer olmuştu ve sözleşmesi sezon sonu bitiyordu.

    Rakitskiy bu sezon 23 maçta forma giyerken 2 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

    Rakitskiy'nin söz konusu paylaşımı ise şu şekilde: "Ben Ukraynalıyım! Ukrayna'ya Barış! Savaşı durdurun!"

    Zenit savaş karşıtı Rakitskiy nin sözleşmesini feshetti #2


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