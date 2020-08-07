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    Zidane: Bale oynamak istemedi

    Manchester City ile oynanacak maçta Gareth Bale'in kadroda olmaması hakkında konuşan Zinedine Zidane, "Bale Manchester City’ye karşı oynamamayı tercih etti" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 09:36
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    Zidane: Bale oynamak istemedi

    Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Manchester City’ye konuk olacak olan Real Madrid’in kadrosu açıklanırken, Gareth Bale kafilede yer almadı.

    BALE OYNAMAK İSTEMEDİ

    Konu hakkında basın toplantısında konuşan Zidane, “Bale Manchester City’ye karşı oynamamayı tercih etti. Hala Real Madrid’in futbolcusu, hiçbir şey değişmedi ve onun bu kararına saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

    Zidane: Bale oynamak istemedi #1

    ARAMIZDA SAYGILI BİR İLİŞKİ VAR

    Bale ile arasında saygılı bir ilişki olduğunu söyleyen Fransız çalıştırıcı, “Her şeyin sonunda birçok şey söyleniyor. Ama onunla aramızda saygı çerçevesinde bir ilişkimiz var. Özel bir konuşma gerçekleştirdik. Sadece oynamamayı tercih ettiğini söyleyebilirim, gerisi ikimizin arasında” dedi.

    İspanya’da oynanan ilk maçta Real Madrid 2-1 mağlup olmuştu.

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