Zidane: Doğru yolda ilerliyoruz

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, La Liga liderlik koltuğunda bulunan takımı hakkında 'doğru yolda' olduklarını söyledi.

La Liga'da lider olan Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, takımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir gol yemedikleri için mutlu olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Real Madrid'in uzun süredir gol yememesinden memnun olan tek kişi ben değilim. Biz bir takımız ve denge halinde olmamız gerekiyor. Savunmada ve hücumda sabit bir dengemiz olması gerekiyor. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Thibaut Courtois adına mutluyum, genel olarak takımdan memnunum. Gol yemiyor olmamız doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bir teknik direktör için en önemli şey budur. Tüm kadro maçlar kazanmak için her şeyini ortaya koyarak savaşıyor.“