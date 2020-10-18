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    Zidane: Yenilgi için mazeretimiz yok

    Real Madrid'in başarılı teknik adamı Zinedine Zidane 1-0 kaybedilen Cadiz maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 17:10
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    Zidane: Yenilgi için mazeretimiz yok

    Real Madrid, sürpriz bir şekilde ligin yeni ekibi Cadiz'e kaybederek herkesi şaşırttı.

    Zinedine Zidane maç sonu yaptığı açıklamalarda; "Rakibimiz daha ritimliydi ve bizden daha istekliydiler. Bir mazeretimiz yok. Kötü oynadık ve Cadiz'i tebrik etmeliyiz." dedi.

    Zidane: Yenilgi için mazeretimiz yok #1

    "MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK"

    Zidane açıklamalarının devamında; "Beni endişelendiren maçın başlangıç bölümünde olanlar. Şans yaratmaya çalışmak bize pahalıya mal oldu. Bu da kötü başlangıç yüzünden yaşandı." dedi.

    Bu yenilgiyle birlikte Real Madrid'in La Liga'daki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

    Zidane: Yenilgi için mazeretimiz yok #2

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