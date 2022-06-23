Zidane'dan tarihi itiraf geldi

Zinedine Zidane, Fransız basınına çarpıcı bir röportaj verdi ve birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Zidane Zidane, 50. yaş gününe özel L'Equipe'ye özel bir röportaj verdi.

Bir gün Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini söyleyen Zidane, "Fransa ile işim bitmedi." sözlerini kullandı.

PSG ile adının geçmesi sorulan genç teknik adam, "Bir teknik direktör olarak asla asla dememelisiniz. Futbol oynadığım dönemde birçok takıma gidebilirdim ama teknik direktör olarak aynı şey söz konusu değil. Teknik direktör olarak gidebileceğim 50 kulüp yok sadece 2-3 seçenek var. Eğer bir kulübe gidersem, bu kazanmak için olur. Bunu alçak gönüllükle söylüyorum. Bu yüzden her takıma gidemem." dedi.

"İngilizce anlayabiliyorum ama konuşamıyorum"

Daha önce Manchester United ile adının geçmesi sorusuna cevap veren Zidane, "İngilizceyi anlayabiliyorum ama yeterince akıcı konuşamıyorum. Çalıştırdığı takımın ülkesinin dilini konuşamayan teknik direktörler olduğunu biliyorum ama ben farklı bir şekilde çalışıyorum. Kazanmak için birçok faktör devreye giriyor, bu küresel bir durum. Ama ben kazanmak olan ihtiyacım olan şeyi biliyorum." diye konuştu.

"Şaşırmadım"

Real Madrid ile üst üste 3 kez Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşması sorulan Zinedine Zidane, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak asla şans değildir. Bu zor bir iştir. Deli gibi çalıştım. Oyuncularım bana ve ben oyuncularıma inandım, şaşırmadım çünkü her şeyimi verdim." değerlendirmesini yaptı.

"Fantastik bir şey..."

Real Madrid ile 2017 yılında La Liga'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak double yapılması sorulan Zidane, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak fantastik bir şey ama bütün bir sezondan sonra en güzel şey La Liga'yı kazanmak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak prestijli, birçok takımı Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı tercih eder, ama La Liga'yı kazanmanın zorluğu... O yıl her iki turnuvayı da kazanmak çok büyük bir şeydi." sözlerini sarf etti.

Bugün Real Madrid ile ilişkisi sorulan Zidane, "Elimden geldiğince Santiago Bernabeu'ya gitmeye çalışıyorum. Locam var, çocuklarım ve arkadaşlarım da bundan hoşlanıyor. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalini de Stade de France'da izledim." değerlendirmesini yaptı.



