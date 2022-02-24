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    Zinchenko'dan Rusya'ya tepki

    Zinchenko'dan Rusya'ya tepki

    Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, ülkesi ile Rusya arasında gerilim nedeniyle "Ülkem, Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek" ifadesini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 11:02
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    Euro 2020'de Ukrayna'nın kaptanlığını yapan Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam.

    Zinchenko dan Rusya ya tepki #1

    "DÜNYA ÜLKEMDEKİ DURUMDAN ENDİŞELİ"

    Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

    Zinchenko, Ukrayna milli takımında 48 kez forma giydi ve 8 gol attı.

    Zinchenko dan Rusya ya tepki #2


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