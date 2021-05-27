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    Zinedine Zidane istifa etti

    Zinedine Zidane, Real Madrid'deki görevinden istifa etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 13:17
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    Zinedine Zidane istifa etti

    Real Madrid'de Zidane dönemi resmen sona erdi. Real Madrin yaptığı açıklamada, Zidane'nın istifa ettiğini açıkladı.

    REAL MADRID DUYURDU

    "Zidane'nın kararına saygı duyuyoruz, Real Madrid'e kattığı her şey için kendisine büyük bir minnet duyuyoruz. Real Madrid, Zidane'nın evidir ve bu her zaman böyle kalacak"

    Zinedine Zidane istifa etti #1

    İLK ADAY CONTE

    Real Madrid'de Zidane'nın ayrılığının ardından takımın başına Inter'den ayrılan Conte'nin geçmesi bekleniyor.

    İkinci kez göreve geldiği Real Madrid kariyeri ile birlikte İspanyol ekibine 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupa şampiyonluğu zaferi yaşatan Zidane'ın yeni durağı şimdiden merak ediliyor.

    Zinedine Zidane istifa etti #2

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