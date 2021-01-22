Euro
9.024
0.54%
Dolar
7.4093
0.56%
Altın
440.71
-0.55%
Borsa
1.531
-1.32%
Bitcoin
235.683
-0.56%
EXEN Coin
17.44
-5.78%
10ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 10 C

    Zinedine Zidane koronavirüse yakalandı

    Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zinedine Zidane koronavirüse yakalandı

    La Liga'da 37 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid'de Zidane üzüntüsü yaşanıyor.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    48 yaşındaki teknik direktörün koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sağlık durumu iyi olan başarılı hocanın tedavisine başlandığı belirtildi.

    Zidane, son olarak 20 Ocak'ta 2-1 kaybettikleri Alcoyano maçında takımın başında yer almıştı.

    Zinedine Zidane koronavirüse yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir