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Zinedine Zidane koronavirüse yakalandı
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.01.2021 - 14:57
- Güncelleme : 22.01.2021 - 15:18
La Liga'da 37 puanla 2. sırada yer alan Real Madrid'de Zidane üzüntüsü yaşanıyor.
SAĞLIK DURUMU İYİ
48 yaşındaki teknik direktörün koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sağlık durumu iyi olan başarılı hocanın tedavisine başlandığı belirtildi.
Zidane, son olarak 20 Ocak'ta 2-1 kaybettikleri Alcoyano maçında takımın başında yer almıştı.