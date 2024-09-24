Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane emekli oldu

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Real Madrid'İn efsane ismi Zinedine Zidane'nın oğlundan flaş karar geldi.
As'ta yer alan habere göre; Fransız efsanenin oğlu Enzo Zidane, futbolu bıraktı.
Özel hayatına odaklanmak isteyen Zidane'nın oğlu Enzo, son olarak İspanya 3. lig ekiplerinden Fuenlabrada'da top koşturuyordu.
203 MAÇTA 13 GOL 24 ASİST
Real Madrid Altyapısında da forma giyen 29 yaşındaki isim, Deportivo Alaves, Almeria, Rodez, Aves gibi takımlarda top koşturdu.
Kariyeri boyunca 203 maça çıkan Enzo Zidane, 13 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.
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