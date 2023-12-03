Zirveyi yakından ilgilendiren maçta PSV, Feyenoord'u devirdi PSV Eindhoven, Hollanda Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Feyenoord'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Hollanda Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde Feyenoord ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi.

Stadion Feijenoord'da oynanan müsabakayı konuk takım PSV, 2-1'lik skorla kazandı.

Maçta PSV'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ismael Saibari ve 68. dakikada Olivier Boscagli attı. Feyenoord'un tek golü 81. dakikada Santiago Gimenez'den geldi.

PSV, 14'te 14 yaptı

Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, 14'te 14 yaptı ve 42 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Feyenoord, 32 puanda kaldı.

PSV, ligde gelecek hafta sahasında Heerenveen'i ağırlayacak. Feyenoord, bu kez sahasında Volendam ile karşılaşacak.