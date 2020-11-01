Zlatan attı Milan, Udinese karşısında kazandı

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Tolgay Arslan'ın takımı Udinese ile karşı karşıya geldi. 83. dakikası 1-1 beraberlikle devam eden maçta sahneye çıkan Zlatan takımına galibiyeti getirdi.

Serie A'da 6. hafta mücadelesinde Udinese ile Milan, Dacia Arena'da karşılaştı. Konuk ekip maçı 2-1 kazandı.

Milan'ın golleri 18. dakikada Franck Kessie ve 83. dakikada Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. Udinese'nin golü ise 48. dakikada De Paul'un penaltı vuruşundan geldi.





TOLGAY VE HAKAN İLK 11'DEYDİ

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 89 dakika forma giydikten sonra yerini Rade Krunic'e bıraktı. Udinese forması giyen Tolgay Arslan ise 63. oyundan çıktı.

Bu sonuçla birlikte Milan, iyi başladığı sezonda 6. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti. Udinese ise 5. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

Milan, Serie A'nın 7. haftasında sahasında Verona ile karşı karşıya gelecek. Udinese ise aynı haftada Sassuolo deplasmanına konuk olacak.





IBRA YENİDEN BAHARI YAŞIYOR

İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, bu sezon takımının yükselişindeki kritik isimlerden birisi oldu.

Udinese karşısında röveşata golü atarak takımına 3 puanı kazandıran 39 yaşındaki yıldız santrfor Milan'a geldiği günden beri yaptığı 16 gol ve 6 asistle toplam 22 gole direkt katkı yaptı.

SADECE SHEVCHENKO VE IBRA

Milan oyuncularından sadece 2'si üst üste 6 Serie A maçında ağları sarstı ve takımıyla 3 puan sevinci yaşadı.

Ukraynalı forvet Andriy Shevchenko 2001'de bunu başarırken, Zlatan Ibrahimovic 2012 ve 2020 yıllarında bunu başararak yakalanması zor bir performans gösterdi.