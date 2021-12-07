Euro
15.3708
-1.34%
Dolar
13.6437
-1.12%
Altın
784.32
-0.63%
Borsa
1.97
2.22%
Bitcoin
713.458
1.21%
BTXN Coin
47.01
-2.48%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C
    Zlatan: Hakan Çalhanoğlu, Eriksen'in trajedisinden yararlandı

    Zlatan: Hakan Çalhanoğlu, Eriksen'in trajedisinden yararlandı

    Milan'ın başarılı oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu hakkında ilginç ifadelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

    İsveçli yıldı, son çıkan biyografi kitabında, geçen sezon birlikte harikalar yarattığı Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e gidişinin Eriksen'in kalp rahatsızlığı geçirmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

    Zlatan: Hakan Çalhanoğlu, Eriksen in trajedisinden yararlandı #1

    HAKAN ÇALHANOĞLU'NU HEDEF ALDI

    Zlatan kitabında, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili, "Kulağa hoş gelmiyor ama Hakan Çalhanoğlu, Eriksen'in trajedisinden yararlandı. Eriksen hastalanmadan önce Hakan kimseden teklif almadı. Hakan iyi bir insan, benim sayemde büyük top oynadı. Şimdi 'Aynı şeyleri Ibra olmadan yapabilir miyim?' diye meydan okuyor." sözlerini kullandı.

    Zlatan: Hakan Çalhanoğlu, Eriksen in trajedisinden yararlandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir