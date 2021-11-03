Zlatan İbrahimovic İsveç Milli Takımı'na çağrıldı

İtalyan Serie A ekibi Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan İbrahimovic, sakatlığı sonrası Gürcistan ve İspanya ile oynanacak Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyebilecek.

Milan'ın 40 yaşındaki başarılı golcüsü Zlatan İbrahimovic, dizinden geçirdiği sakatlık nedeni ile İsveç'in EURO 2020 mücadelesinde yer alamamıştı.

Tedavi sürecinin ardından formda bir görüntü sergileyen İbrahimovic, Serie A'daki son üç maçında iki kez fileleri havalandırdı.

"ZLATAN'IN KATKISI İÇİN BÜYÜK UMUTLARIM VAR"

Teknik Direktör Janne Andersson, milli takım kadrosuna davet ettiği İsveçli yıldız için şu ifadeleri kullandı:

"Sağlayacağı katkıya dair büyük umutlarım var, sürekli temas halindeyiz ve o da istekli. Böyle kritik bir dönemde, onun kadar iyi ve tecrübeli bir oyuncuyu tabii ki takımda görmez isteriz."

İSVEÇ GRUBUNDA LİDER

İsveç Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerinde B grubunda 15 puanla lider ve İspanya ile arasında iki puan var.

Grup liderleri doğrudan Dünya Kupası biletini alırken, ikincileri bir eleme süreci bekliyor.