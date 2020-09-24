Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı

Milan'ın dünya yıldızı futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi Milan, Leo Duarte'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tüm oyuncularına test yaptırdı.

ZLATAN'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan testler sonucunda dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Karantina sürecine dahil edilecek olan Zlatan, Beşiktaş ve Milan'ın eşleşmesi durumunda bu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Milano ekibi yaptığı açıklamada Zlatan dışında hiçbir futbolcu ve personelde koronavirüse rastlanmadığını duyurdu.