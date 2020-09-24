Dolar
7.6178
-1.079%
Euro
8.8813
-1.0561%
Altın
1863.54
0.0048%
Borsa
1116.19
1.2279%
G. Altın
456.28
-1.16%
Bitcoin
79567.63
0.8589%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C
    Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı

    Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı

    Milan'ın dünya yıldızı futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 16:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi Milan, Leo Duarte'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası tüm oyuncularına test yaptırdı.

    ZLATAN'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    Yapılan testler sonucunda dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Karantina sürecine dahil edilecek olan Zlatan, Beşiktaş ve Milan'ın eşleşmesi durumunda bu maçta forma giyemeyecek.

    Öte yandan Milano ekibi yaptığı açıklamada Zlatan dışında hiçbir futbolcu ve personelde koronavirüse rastlanmadığını duyurdu.

    Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir