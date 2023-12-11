Zlatan Ibrahimovic, Milan'a döndü Eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Milan'a yeni bir rolle döndü. İsveçli efsane, kulüp sahibi RedBird Capital'in özel danışmanı olarak İtalyan devinde görev alacak.

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İsveçli efsane Zlatan Ibrahimovic, kariyerinde üçüncü kez Milan'a geri döndü.

İlk iki döneminde futbolcu olan Zlatan Ibrahimovic, bu kez kulüp sahibi RedBird Capital'in özel danışmanı olarak Milan'da görev alacak.

"Bunu sadece hayal edebilirdim"

Yeni görevi hakkında konuşan Zlatan, şöyle konuştu:

Milan'a olan sevgim asla bitmeyecek. Milan'ın geleceğinin bir parçası olma fırsatı sadece hayal edebileceğim bir şeydi. Bana bu fırsatı sunduğu için RedBird Capital'den Gerry Cardinale'ye teşekkür ederim. Bu hafife aldığım bir görev değil. Futbol sonrası kariyerimin ilk adımları hakkında uzun uzun düşündüm. Milan'ın bir üyesi olarak bu yolculuğa başlamak için daha heyecanlı olamazdım. Benim için gerçekten bir eve dönüş.

RedBird Capital'in kurucusu Gerry Cardinale, şöyle konuştu:

Dünyanın en büyük sporcuları, takımları ve iş dünyası figürlerinden bazılarıyla ortaklık kurduk. Spor, medya ve eğlenece alanlarındaki yatırım faaliyetlerine Zlatan ile birlikte katkıda bulunmaya devam ediyoruz.

Milan formasıyla emekli oldu

Futbola geçtiğimiz ay Milan formasıyla veda eden 42 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, profesyonel futbol kariyerinde 827 maça çıkıp 496 gol attı ve 205 asist yaptı.