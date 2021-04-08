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    Zlatan Ibrahimovic oyuncu oluyor

    Milan'ın 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, beyaz perdeye çıkıyor. İsveçli oyuncu, Asterix ve Obelix: İpek yolu filminde Antivirüs karakterini canlandıracak.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 16:54
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    Zlatan Ibrahimovic oyuncu oluyor

    Lebron James'in Space Jam 2 filminde başrol oynamasından sonra Zlatan Ibrahimovic de film sektörüne adım atıyor.

    ANTİVİRÜS ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

    İsveçli yıldız, Asterix ve Obelix: İpek Yolu filminde Antivirüs karakterini canlandıracak. 39 yaşındaki oyuncu kişisel hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesini kamuya duyurdu.

    Film gelecek yıl vizyona girecek.

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