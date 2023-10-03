Zlatan Ibrahimovic: Şaka değil, ben Tanrı'yım Geçtiğimiz sezonun sonunda kariyerini sonlandıran eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, "Ben Tanrı'yım dediğimde şaka yaptığımı mı sanıyorsunuz? Şaka yapmıyorum" dedi.

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Milan'ın Serie A'da 2022-2023 sezonunun 38'inci ve son haftasında Hellas Verona'yı San Siro'da ağırladığı ve 3-1 yendiği maçın ardından, yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic için özel bir tören düzenlenmişti.

İsveçli isim bu organizasyonun ardından futbol kariyerini noktalamıştı.

42 yaşındaki Ibrahimovic, çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Yüksek egolu kişiliğiyle bilinen yıldız futbolcu, tartışma yaratan sözler sarf etti.

"Ben Tanrı'yım"

Ibrahimovic 'Ateşle oynamak ister misin?' sorusuna, "Ben Tanrı'yım dediğimde şaka yaptığımı mı sanıyorsunuz? Şaka yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

"O sadece bir menajer değildi, benim her şeyimdi"

30 Nisan 2022'de hayatını kaybeden menajer Mino Raiola ile ilgili de konuşan Ibrahimovic, şunları dedi:

O büyük bir kayıp. O sadece bir menajer değildi, benim her şeyimdi. Onu hala özlüyorum, herkes özlüyor.

"Ben en iyisiyim"

Eski oyuncu, son olarak ise şu sözleri sarf etti: