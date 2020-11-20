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    Zlatan Ibrahimovic tüm takıma PS5 aldı

    Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşlarına büyük bir jest yaparak hepsine PS5 hediye etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 15:53
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    Zlatan Ibrahimovic tüm takıma PS5 aldı

    İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, takım arkadaşları için kesenin ağzını açtı.

    TÜM TAKIMA PS5 HEDİYE ETTİ

    İsveçli tecrübeli yıldız, bütün takım arkadaşlarına Play Station 5 hediye etti. Takımdan Rafael Leao, Samu Castillejo ve Matteo Musacchio gibi isimler de Ibrahimovic'in kendilerine yaptığı jesti sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak yıldız isme teşekkür ettiler.

    39 yaşında olmasına rağmen halen Avrupa'nın en formda golcüleri arasında yer alan Zlatan Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 9 maçta 9 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

    Zlatan Ibrahimovic tüm takıma PS5 aldı #1

    Zlatan Ibrahimovic tüm takıma PS5 aldı #2

    Zlatan Ibrahimovic tüm takıma PS5 aldı #3

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