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    Zlatan Ibrahimovic'ten İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali

    Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, emekliye ayrıldığı İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali verdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 12:39
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    Zlatan Ibrahimovic'ten İsveç Milli Takımı'na dönüş sinyali

    Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından İsveç Milli Takımı'nda forma giydiği dönemlerden fotoğrafını paylaşan 39 yaşındaki Ibrahimovic, "Beni bu formayla görmeyeli uzun zaman oldu." ifadelerini kullandı.

    PERFORMANSIYLA İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

    Bu sezon Milan formasıyla gösterdiği performansla ikinci baharını yaşayan Ibrahimovic, İtalya temsilcisiyle ligde çıktığı 4 maçta 7 kez ağları sarsarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

    2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) İsveç forması giymesinin ardından emeklilik kararı alan Ibrahimovic, milli takımda 116 karşılaşmada 62 kez ağları sarsarak ülkesinin en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

    Zlatan Ibrahimovic ten İsveç Milli Takımı na dönüş sinyali #1

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