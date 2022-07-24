Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

Zlatan'ın fit görüntüsü dikkat çekti

Zlatan'ın fit görüntüsü dikkat çekti

Milan ile 1 yıllık daha sözleşme imzayan İbrahimovic kariyerine devam ederken 40 yaşında fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.