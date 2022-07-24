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    Zlatan'ın fit görüntüsü dikkat çekti

    Zlatan'ın fit görüntüsü dikkat çekti

    Milan ile 1 yıllık daha sözleşme imzayan İbrahimovic kariyerine devam ederken 40 yaşında fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
    • 24.07.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 16:11
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    Hiç şüphesiz günümüz futbol dünyasının en renkli ve sıra dışı figürlerinden biri olan Zlatan, Los Angeles Galaxy'den ayrılarak 2020'de Milan'a dönmüştü.

    Zlatan Ibrahimovic, dizinden ağır bir sakatlık geçirdikten sonra uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

    40 yaşında sözleşme uzattı

    Sonrasında İtalyan temsilci Milan, “Zlatan Ibrahimovic’in sözleşmesinin 30 Haziran 2023'e kadar yenilendi. 40 yaşındaki İsveçli forvet 11 numaralı formayı giymeye devam edecek." açıklamasını yapmıştı.

    Zlatan ın fit görüntüsü dikkat çekti #1

    Fit görüntüsüyle dikkatler üzerinde

    Yıldız oyuncu Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ibrahimoviç, yaptığı paylaşımda kaslarını sergiledi.

    Yıldız oyuncunun 40 yaşına rağmen fit görüntüsü oldukça dikkat çekti.

    27 maça çıkıp 8 gol attı

    Birçoklarının o yaşta çoktan futbolu bırakıp emekliliğin keyfini yaşarken, geçtiğimiz sezon İbrahimovic, Milan formasıyla 27 maça çıkıp 8 gol 3 asistlik performans göstermişti.

    Zlatan ın fit görüntüsü dikkat çekti #2


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