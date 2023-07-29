Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı olayı anlattı Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile geçtiğimiz Ramazan ayında yaşadığı tartışmanın dini bir konu olmadığını, mücadeleci iki futbolcunun saha içerisinde yaşadığı bir diyalog olduğunu belirtti.

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Fenerbahçe, transferde büyük bir bomba patlatarak Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Dusan Tadic'in transferini tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz günlerde ilk maçına çıktı.

Oynadığı oyunla alkışları toplayan ve bu performansını asistle süsleyen Sırp oyuncu karşılaşmanın yıldızı oldu.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Dusan Tadic, Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü olayını anlattı

Dusan Tadic, sarı lacivertli takıma transfer süreci ve Ajax'ta oynarken Feyenoord maçında Orkun Kökçü'yle yaşadığı tartışmaya açıklık getirdi.

Tadic'e "Orkun Kökçü’yle yaşadığın bir diyalog vardı. Bu durumu anlatır mısın? Nasıl bir diyalog geçti, Oruçla ilgili bir durum var mı?" sorusu soruldu.

"Çimin tadı nasıldı diye sordum"

Tadic, "Ajax-Feyenoord maçları büyük maçlardır, derbi maçlarıdır. Bu maçlarda sık sık tartışma, kavga olur. Orkun’la ikili mücadele oldu. Normal bir tartışma yaşadık ve ona “Çimin tadı nasıldı” diye sordum. Konu tamamen buydu." diye konuştu.

"Orkun harika bir oyuncu, ona en iyisini diliyorum"

Dusan Tadic olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bunlarla ilgili yüzlerce kez açıklama yaptım aslında. Konu inanılmaz büyüdü. Ben Ajax’ın kaptanıydım. Birçok kişi de bize karşı sempati taşımaz ligde. İnsanlar da bu noktada olmayan şeyleri gerçekmiş gibi yaratıyor. Bu soruyu sormanız iyi oldu. Ajax-Feyenoord maçları büyük maçlardır, derbi maçlarıdır. Bu maçlarda sık sık tartışma, kavga olur. Tıpkı Fenerbahçe’nin Galatasaray ve Beşiktaş maçları gibi. Orkun’la ikili mücadele oldu. Orkun omuz omuza mücadelede yere düştü. Sonra kalkıp yanıma geldi, karşı karşıya geldik. Normal bir tartışma yaşadık ve ona “Çimin tadı nasıldı” diye sordum. Konu tamamen buydu. Sonrasında da “Daha çok fitness yapmalısın” dedim. Zaten kendisi de maçtan sonra bunun önemli bir konu olmadığını söyledi. Ben her dine saygı duyarım. Maalesef insanlar olmayan şeyleri yaratıyorlar. Bu arada Orkun harika bir oyuncu, ona en iyisini diliyorum. Bir sonraki maçta belki de o beni yere düşürür omuz omuza mücadelede ama biraz zor.

Orkun Kökçü ve Dusan Tadic tartışması

Hollanda Kupası'nda Ajax'ı Feyenoord'u 2-1 ile elediği maçta Dusan Tadic, Orkun Kökçü'ye sert bir müdahalede bulundu.

Sonrasında eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçip, hakaret ettiği iddia edildi.

"Sadece normal bir tartışma oldu"

Sosyal medyaya düşen bir videoda Tadic'in Orkun'a yaptığı hareket infial yaratırken, konuyu milli futbolcu şu sözlerle aydınlattı: