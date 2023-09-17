Edin Dzeko: Artık önümüze bakmamız gerekiyor Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Edin Dzeko açıklamalarda bulundu. Dzeko, Türkiye liginin çok zor bir lig olduğunu belirterek, "Maç maç ilerlememiz gerekiyor" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Edin Dzeko, gollerine bu maçta da devam etti.

Bosna Hersekli forvet, 45+1. dakikada takımının ilk golünü atarken, 56. dakikada İrfan Can Kahveci’nin golünde de asiste imza attı.

4 maçta 4 gol

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 4 lig maçında 4. golüne ulaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 6’ya yükseltti.

Mücadeleye 11’de başlayan kaptan, 90 dakika sahada kaldı.

Sonucu değerlendirdi

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edin Dzeko, Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Attığı golün sorulması üzerine Edin Dzeko "Golü henüz TV'den izlemedim ama gol verilince mutlu oluyorsunuz. Ofsayt verilince hayal kırıklığı oluyor ama VAR'dan sonra geçerlilik kazanınca mutlu oluyorsunuz. O gol, maç içinde bizim yönümüzü değiştirdi." dedi.

"Artık önümüze bakmamız gerekiyor"

10 resmi maçı kazanmaları hakkında görüşleri sorulan Dzeko şunları söyledi:

En önemlisi 3 puan kazanmaktır. Özellikle bugün oynadığımız gibi zor maçlardan sonra. Antalyaspor zor bir rakip. Güçlü ve fizikli, teknik taktik anlamda iyi bir takım. Bu anlamda Nuri Şahin'in hakkını vermek gerekiyor. Bugün bizim için en önemlisi kazanmaktı. Artık önümüze bakmamız gerekiyor.

Türkiye ve İtalya ligi hakkında konuşan Dzeko "Türkiye Ligi, İtalya Ligi'ne göre farklı. İtalya Ligi'nde daha taktiksel ve savunma oyunu oynanıyor. Bugün her iki takım da hücumu düşündü ve savunmayı bıraktı. Biz ileriyi düşünerek maç maç ilerlemeliyiz." dedi.