Edin Dzeko: Fenerbahçe beni bunun için getirdi

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Fenerbahçe Süper Lig'in 10. haftasını Bodrum FK galibiyetiyle kapadı. Karşılaşmada 1 gol atıp başarılı bir performans sergileyen Edin Dzeko alınan 3 puana katkı sağladı.

Tecrübeli futbolcu maça iyi başladıklarını belirterek, "Amacımız önde basarak gol bulmaktı erkenden. İlk yarıda topa biraz daha az dokunmalıydık bence. Bunu ikinci yarıda yapabildik, skor 1-0 olsaydı tehlikeli olabilirdi. Bana göre hala gelişmemiz gerekiyor" diye konuştu.

GOL, ÇALIŞMALARIMIZIN BİR ÖDÜLÜ

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye neden geldiği ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Ben kariyerim boyunca takım için oynadım. Dışarıdaki insanlar sadece gole odaklanıyor. Golün dışında hafta için çok büyük çalışma yapıyoruz. Gol, çalışmalarınızın ödülü anlamına geliyor. Ben takımıma defansta da yardım ediyorum. Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi." sözlerini sarf etti.