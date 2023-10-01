Edin Dzeko konuştu: Daha iyisini yapabiliriz Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, 5-0 kazanılan ve kendisinin de 1 gol attığı Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dzeko, daha iyisini yapmak için mücadele edeceklerini söyledi.

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Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.

"Çocuklarım uğurlu geliyor"

Ailesi için konuşan Dzeko şu ifadeleri kullandı:

Çocuklarım her zaman şans getiriyor. Dün annelerinin doğum günüydü. Bugün almış olduğumuz galibiyet ile doğum gününü kutlamış olacağız. Çocuklarım yaramaz değil, hepsi sakinler. Fenerbahçe kazanınca ve babaları gol atınca çok mutlu oluyorlar. Buradan hep beraber sushi yemeye gideceğiz.

"Sahaya karakter koyduk"

Maçın kendi kontrollerinde geçtiğini ifade eden yıldız oyuncu, "90 dakika oyunu kontrol ettik. İlk yarı 1-0'da kaldı skor, daha fazlasını bulabilirdik. Güzel ve harika bir takım galibiyeti oldu. Sahaya karakter koyduk. Galibiyetten ötürü çok mutluyuz." dedi.

"Daha iyi olabiliriz"

Şu an güzel bir performans gösterdiklerini söyleyen Edin Dzeko şöyle devam etti: