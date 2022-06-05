Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
498.385
0.98%
BTXN Coin
13.41
4.68%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Eintracht Frankfurt'un Rıdvan Yılmaz ısrarı sürüyor

    Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz gösterdiği performans ile transferin gözdesi oldu. Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt kadrosuna katmanın hesabını yapıyor.
    • 05.06.2022 - 19:55
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 19:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eintracht Frankfurt'un Rıdvan Yılmaz ısrarı sürüyor

    Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un radarına girdi. Alman temsilcisi Yılmaz'ın transferinde ısrarcı.

    Milli sol bek için 4 milyon Euro, performansa bağlı ödemeleri içeren 1 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 öneren Torino, teklifini yükseltmedi.

    Frankfurt ekibi teklifini yükseltti

    Eintracht Frankfurt teklifi ise daha yüksek. Alman ekibi kısa süre içinde Beşiktaş ile anlaşıp, Rıdvan'ı kadrosuna katmak istiyor.

    Siyah beyazlıların altyapısında yetişen ve son 4 sezon A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan Yılmaz, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.

    Eintracht Frankfurt un Rıdvan Yılmaz ısrarı sürüyor #1

    Eintracht Frankfurt un Rıdvan Yılmaz ısrarı sürüyor #2


    İlginizi Çekebilir

    Yeni Hyundai Tucson Hibrit Türkiye'de satışta
    Otomobil

    Yeni Hyundai Tucson Hibrit Türkiye'de satışta

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Mehmet Dinçerler, eşi Hadise'yi övdü
    Magazin

    Mehmet Dinçerler, eşi Hadise'yi övdü

    Görüş Bildir