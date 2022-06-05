Eintracht Frankfurt'un Rıdvan Yılmaz ısrarı sürüyor

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz gösterdiği performans ile transferin gözdesi oldu. Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt kadrosuna katmanın hesabını yapıyor.

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un radarına girdi. Alman temsilcisi Yılmaz'ın transferinde ısrarcı.

Milli sol bek için 4 milyon Euro, performansa bağlı ödemeleri içeren 1 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 öneren Torino, teklifini yükseltmedi.

Frankfurt ekibi teklifini yükseltti

Eintracht Frankfurt teklifi ise daha yüksek. Alman ekibi kısa süre içinde Beşiktaş ile anlaşıp, Rıdvan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Siyah beyazlıların altyapısında yetişen ve son 4 sezon A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan Yılmaz, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.