Emiliano Sala'nın kazasında uçuşunu organize eden iş insanı suçlu bulundu

2 yıl önce geçirdiği uçak kazası nedeniyle hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın davasında, uçuşu organize eden David Henderson adlı iş insanı, savcı tarafından suçlu bulunarak mahkum edildi.

Fransız kulübü Nantes'den İngiliz ekibi Cardiff City'e 15 milyon sterline transfer olduktan sonra 21 Ocak 2019'da yolculuk esnasında uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın davasında yeni gelişmeler yaşandı.

Sala'nın yaşamını yitirdiği uçuşu organize eden David Henderson adlı İngiliz iş insanı, uçuş güvenliğini tehlikeye atmak suçundan suçlu bulundu.

UÇUŞU ORGANİZE EDEN İŞ İNSANI MAHKUM EDİLDİ

67 yaşındaki Henderson, İngiltere'nin Cardiff kentinde görülen duruşmada jüri tarafından 10'a 2 çoğunlukla mahkum edildi.

Henderson'un Sala'yla beraber kazada ölen pilot David Ibbotson'dan pilot lisansı veya gece uçma yeterliliği bulunmamasına rağmen uçağı uçumasını istediği ifade edildi.

SAVCI, PERVASIZ VE İHMALKAR DAVRANDIĞINI SÖYLEDİ

Savcı Martin Goudie, Henderson'ın "pervasız veya ihmalkar" davrandığını, kalifiye veya yetkin olmayan pilotları işe alarak işini yolcuların güvenliğinin önüne koyduğunu söyledi.

Henderson'ın avukatı Stephen Spence ise müvekkilinin eylemlerinin "tamamen bir evrak meselesi" olduğunu ve bir tehlikeye yol açmadığını savundu. Spence, pilotun lisansının, uçuş yeteneğiyle ilgili değil, para için yolcu taşıyıp taşımamayla ilgili olduğunu söyledi.

EN FAZLA 15 EN AZ DA 2 YIL HAPİS CEZASI VERİLECEK

Jüri tarafından suçlu bulunan Henderson'ın ceza duruşması 12 Kasım'da yapılacak. Henderson'a uçuş güvenliğini tehlikeye atmaktan en fazla beş yıl, en az iki yıl hapis cezası verilebilecek.

Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalayan 28 yaşındaki Sala'yı taşıyan uçak 21 Ocak 2019 akşamı Manş Denizi'ne düşmüş, kazada futbolcu ve pilot David Ibbotson hayatını kaybetmişti.

Uçağın enkazı 3 Şubat'ta bulunmuş ve içindeki cesetler ancak 6 Şubat'ta çıkarılabilmişti.