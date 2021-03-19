Emre Akbaba:Lig daha bitmedi

Galatasaraylı Emre Akbaba, Rizespor mağlubiyetinin ardından verdiği demeçte mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu.

"LİG BİTMEDİ"

Tarihi maçın ardından konuşan Emre Akbaba, ''Rakibe maalesef pozisyonları biz verdik. İki golde de hataları biz yaptık. Geriye düştükten sonra geri döndük ama oradan maçı verdiğimiz için çok üzüldük. Panik yapmadık, mücadeleyi sürdürdük ama olmadı. Lig bitmedi. Mücadelemize devam edeceğiz.'' diye konuştu.

Emre Akbaba, Çaykur Rizespor karşısında takımının ikinci golünü kaydetmişti.