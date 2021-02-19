Emre Belözoğlu: En fazla biz mağdur olduk

Emre Belözoğlu, hakem kararları nedeniyle en çok sarı-lacivertli takımın mağdur olduğunu savundu.

Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüplerin hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara dikkati çeken ve hakem atamalarının önemine değinen Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"EN FAZLA MAĞDUR OLAN TAKIM FENERBAHÇE"

"Hakemlerden, kararlardan, ofsayt çizgilerinden ve VAR adımlarından en fazla mağdur olan takım Fenerbahçe. Milyonları ilgilendiren hakem atamaları konusunda çok daha üzerine düşünülmüş adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum.

Maçı kazanan takımların konuşma isteğinin devam etmesi, maçı kazanmasına rağmen hala hakemin konuşulması bir strateji ve herkes bunu uygulamak istiyor. Ben bunu doğru bulmuyorum.

Tabii ki canın yandığında ve yanlış kararlarda bunu dile getirmek gerekiyor. Her takımın amacı, beklentisi düzgün işleyen bir sistemde yarışmaktır. Adalet dediğin şey de o.





"ŞU AN KASITLI OLARAK YAPILAN ŞEYLERİ NET BİR ŞEKİLDE GÖREBİLİYORUZ"

Adalet dediğin şey tek taraflı işliyorsa o zaten sistemi direkt güvenilmez kılıyor. Kazansan da kaybetsen de hakem odaklı konuşmak belli ki bir strateji ancak bu samimi değil.

Ben sezon başında da dile getirdiğim noktadayım; Hata ile kasıt arasındaki farkı görebiliyoruz. Şu an kasıtlı olarak yapılan şeyleri net bir şekilde görebiliyoruz."