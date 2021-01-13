Emre Belözoğlu: Perotti'nin ameliyat olması lazım

Emre Belözoğlu, Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Belözoğlu, “Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor.' diye konuştu.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Diego Perotti'nin geçirdiği sakatlık ile ilgili Sportif Direktör Emre Belözoğlu'ndan açıklama geldi.

Perotti’nin sakatlığının ciddi boyutlara ulaştığını söyleyen Belözoğlu, “Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor” dedi.

"AMELİYAT OLMASI DURUMUNDA OTURUP BİR KARAR ALMAK DURUMUNDA KALACAĞIZ"

Sürecin iki taraf içinde istenmedik bir yönde ilerlediğini vurgulayan Belözoğlu, “Perotti’nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız.'' diye konuştu.

"AMELİYAT GERÇEKLEŞİRSE OYNAMAMA SÜRECİ 3 İLA 8 AY ARASI"

Perotti'nin talihsiz bir sakatlık yaşadığını söyleyen tecrübeli futbol adamı, “Perotti'nin sakatlığının ciddiyetini şöyle anlatayım bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7’si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek.” ifadelerini kullandı.