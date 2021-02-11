Emre Belözoğlu: Sana ne benim futbolcumdan

Abdurrahim Albayrak'ın İrfan Can Kahveci'yle ilgili açıklamalarına cevap veren Belözoğlu, "Sana ne benim futbolcumdan" ifadelerini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın Vedat Muriqi ve İrfan Can Kahveci ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, çarpıcı ifadelerde bulundu.

"SANA NE BENİM FUTBOLCUMDAN"

Albayrak'ın sözlerini eleştiren Belözoğlu, “Sana ne benim futbolcumdan. Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil.

Bu sadece bizim rahatsızlığımız değil genel anlamda Türkiye’deki diğer bütün takımların da rahatsızlığı. Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat şekilde telaffuz edemezsiniz.

"ALAMADIĞIN FUTBOLCUYU KONUŞMAYACAKSIN"

Fenerbahçeli futbolcunun ismini hiç edemezsiniz bu çok net. Rakip takımın bir oyuncusunu etik kurallar çerçevesinde beğendiğine dair bir açıklama yapmakta sakınca yok ama sen alamadığın futbolcuyu konuşmayacaksın. Ben senin futbolcunla ilgili konuşmuyorum.

Biz susuyoruz konuşmuyoruz ortam gerilmesin istiyoruz ama benim sözleşmeli oyuncum hakkında hiç kimse böyle konuşamaz. Böyle futbol yöneticiliği olmaz.

Biz hiç kimseyle de yarışmıyoruz transferde, biz Fenerbahçe olarak ihtiyacımız olduğumuz oyuncuyu alıyoruz. Başkanımızın büyük özverisi sayesinde bunu yapıyoruz.

Bizim için önemli olan, değerli olan bu takımın sezon sonunda şampiyon olmasıdır; camiamızın da özlemi arzusu budur. Biz bu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz.

"DOĞRU VE ETİK DEĞİL"

Fenerbahçe’nin vizyonu doğrultusunda orta uzun vadeli planlarla hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldik. Sözleşmeli oyuncu hakkında konuşmak doğru ve etik değil.

Biz imza atmışız, bizi istiyor diye açıklama yapıyorsun. Buradan görüyoruz ki hala kabul edememişler bazı şeyleri. Nereden biliyorsun oyuncunun seni istediğini Başakşehir’e İrfan Can Kahveci’nin gelmesi sürecinde de biz vardık.

Başkanımız Ali Koç bu gibi süreçlerde her zaman üslubumuzu korumamızı istiyor. Ancak hiç kimse başka bir takımın oyuncusu hakkında bu kadar rahat konuşamaz.” ifadelerinde bulundu.

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