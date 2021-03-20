Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında kavga etti

Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında kavga etti

TV100 ekranlarında Emre Bol ve Evren Turhan, katıldıkları bir programda birbirlerine girdiler.

Ertem Şener'in TV100 ekranlarında sunduğu spor porgramı 'Var Odası'nda bu akşam gergin anlar yaşandı.

Yorumcuların Galatasaray - Rizespor maçını yorumladıkları esnada, Fatih Terim'in sarı kart gördüğü pozisyon üzerine tartışan Emre Bol ve Evren Turhan kavga etti.

"GERİZEKALI BU YAHU"

Emre Bol'un "Anana avradına küfür eden adamı öldüremezsin kardeşim! Hiçbir yere gidemezsin, kural var kaide var." sözü üzerine, Evren Turhan, "Gerizekalı bu yahu" demesiyle ikili birbirine girdi.

Emre Bol, "Oğlum sensin gerizekalı, terbiyesizlik yapma!" diyerek Turhan'ın üzerine yürüdü. Turhan da "Ne yapacaksın?" diye karşılık verince, stüdyo karıştı.

Bir süre tartışan ikiliyi sakinleştirmekte zorlanan moderatör Şener, ikiliden sakin olmalarını istedi.

Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında kavga etti İZLE

