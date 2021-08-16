Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programında fenalaşarak yayından ayrıldı. Bol'un, kalp krizi geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programının son dakikalarında fenalaştı, yayından ayrıldı.

Bol’a ilk müdahaleyi, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel konuk odasında yaptı.

YAYINI YARIDA KESTİ

Programın yapımcısı Ertem Şener, yayını yarıda keserek yorumcularıyla beraber Emre Bol'un yanına gitti.

Ambulansın gelmesiyle müdahale yapıldı, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Emre Bol, yayın sırasında kalp krizi geçirdi ViDEO

“ANA DAMAR TIKANIKLIĞINA BAĞLI KALP KRİZİ GEÇİRDİ”

Programın yapımcısı Ertem Şener, Emre Bol'un sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emre Bol kardeşim ameliyattan çıktı. Ana damar tıkanıklığına bağlı kalp krizi geçirdi. Durumu şükürler olsun şu an iyi. Birkaç gün hastanede kalacak. Arayan, yazan, soran tüm gerçek dostalara teşekkür ederim. Kendisi çok daha güçlenerek dönecek. Dualarınızı eksik etmeyin."